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Навального выписали из берлинской клиники

23.09.2020 13:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Берлинская клиника «Шарите» проинформировала, что Алексея Навального выписали из стационара.

В сообщении говорится, что состояние пациента улучшилось настолько, что тот был выписан из стационара. Навальный лечился в «Шарите» тридцать два дня, из них двадцать четыре дня он находился в реанимации. Лечащие врачи, исходя из текущего состояния пациента, считают, что его полное выздоровление вполне возможно, но еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия тяжелого отравления.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в самолете, который экстренно сел в Омске (Россия).

 
 
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Берлинская клиника «Шарите» проинформировала, что Алексея Навального выписали из стационара.
 
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