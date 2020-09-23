Навального выписали из берлинской клиники

Источник материала: Ежедневник

Берлинская клиника «Шарите» проинформировала, что Алексея Навального выписали из стационара.

В сообщении говорится, что состояние пациента улучшилось настолько, что тот был выписан из стационара. Навальный лечился в «Шарите» тридцать два дня, из них двадцать четыре дня он находился в реанимации. Лечащие врачи, исходя из текущего состояния пациента, считают, что его полное выздоровление вполне возможно, но еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия тяжелого отравления.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в самолете, который экстренно сел в Омске (Россия).