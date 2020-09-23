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Латушко прокомментировал тайную инаугурацию Лукашенко и назвал ее спецоперацией

23.09.2020 13:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Член президиума Координационного совета, который вынужден находиться за пределами Беларуси, прокомментировал события 23 сентября.

«Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации», – пишет Павел Латушко.  

Он отметил, что уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации.

«Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?», - задается вопросом Латушко.

Член президиума КС отмечает, что у Лукашенко был шанс уйти. Но он поступил иначе.

Латушко считает, что Лукашеноко просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудуют на улицах Беларуси.

Политик  отметил, что для граждан Беларуси, для мирового сообщества Лукашенко теперь никто, а лишь «досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира».

 
 
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Член президиума Координационного совета, который вынужден находиться за пределами Беларуси, прокомментировал события 23 сентября.
 
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