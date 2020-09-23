В Минске запускают новый сервис для бесконтактной оплаты проезда в метро

Источник материала: Tut.by

В Минске запускают сервис Apple Express по бесконтактной оплате проезда в общественном транспорте. Этот сервис, в отличие от Apple Pay, не требует для расчетов разблокировку гаджета. В БПС-Сбербанке, который выступает банком-эквайером, подтвердили информацию о запуске сервиса. Сообщается, что он уже доступен для оплаты проезда в метро.



Снимок носит иллюстративный характер

Чтобы провести оплату через Apple Express, не нужно разблокировать телефон, открывать Apple Wallet и выбирать карты.

— Пройти в метро с помощью Apple Express можно на любой действующей станции и вестибюле. Сервис работает на всех турникетах, которые обозначены стикерами бесконтактной оплаты. После открытия новых станций технология будет внедрена и на них. Кроме этого планируется адаптировать решение для оплаты проезда на линиях городских железных дорог, а также на наземном транспорте, — пояснили в БПС-Сбербанке.

Технология доступна для моделей смартфонов iPhone SE, iPhone 6s и выше. Она также работает в смарт-часах Apple Watch. При этом оплата возможна даже разряженным телефоном в течение 5 часов после отключения, но это возможно только в iPhone XS, iPhone XR и смартфонах более «свежих» моделей.

Сервис Apple Express в Минске запускают БПС-Сбербанк, Visa и IBA Group. К сервису можно подключить бесконтактные карты VISA или Mastercard.