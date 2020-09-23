Шедевр в чистом поле. Польский дом, похожий на землянку, получает награды за шикарные интерьеры

Источник материала: Tut.by

Владельцы большого земельного участка решили, что построить обыкновенный дом среди окружающей природной красоты будет слишком банально. И пригласили архитекторов из студии 81.waw.pl. Те так ответственно подошли к делу, что их проект сразу получил престижную награду SARP Year Award в категории односемейных жилых домов. А в этом году студия выиграла International Architecture Awards 2020. Аrchinea.pl рассказывает подробности об этом объекте.





Дом состоит из двух блоков, первый из которых выложен камнем, а второй представляет собой одноэтажный белый павильон. И то, и другое вместе создают уникальный дом.





Каменная часть скрывает технические и подсобные помещения, а белая часть — жилые помещения и комнаты. Со стороны входа находится гараж, покрытый дерном. Входная часть скрыта длинными каменными стенами, окружающими его с обеих сторон. Это обеспечивает жильцам дополнительный комфорт.









Оба блока соединены длинным коридором между зданиями. По всей длине он освещен световым люком.





Сделав ставку на максимально современный вид интерьера, архитекторы отказались даже от классических светильников. Они были заменены на светодиодные ленты, встраиваемые в пол и потолок. Их использовали так, чтобы световые линии выходили на край террасы.





— При проектировании домов мы всегда уделяем большое внимание функциональности, но также и экологии, поэтому в этом проекте мы использовали светодиодные ленты. Они не потребляют много энергии и дают много яркого света. Кроме того, большие панорамные окна позволяют максимально использовать естественное освещение, что также снижает потребление электроэнергии, — говорит Рафал Грудзю, архитектор из 81.waw.pl.









Каменная стена проходит через весь интерьер, ведя жильцов через кухонную часть гостиной, кабинет и детские спальни. На противоположной стороне каменного фасада, вдоль лаунж-части гостиной и спальни для взрослых, расположены панорамные окна, обрамленные металлом.





— Выбор материала для отделки был очевиден. С одной стороны, из-за стремления соединить внешний фасад с интерьером дома, с другой — это натуральный материал, максимально приближенный к окружающей среде, — подчеркивает соавтор проекта Анна Пашковская-Грудзю.



Каменный и стеклянный фасады разделены коридором, в котором входы в комнаты расположены точно друг напротив друга, что дает возможность смотреть на весь дом через открытую дверь.













Переходя к интерьеру спален домовладельцев, обращаем внимание на большое мягкое изголовье кровати, которое выделяется среди белых стен. Помимо окон, большое количество света также обеспечивают стеклянные двери, ведущие на террасу. Спальня дополнительно соединена с санузлом.





Зона ванной отличается серым цветом, в который оформлены стены, потолок и пол.