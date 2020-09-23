Nokia представила новые недорогие смартфоны. Цена - от 140 долларов

Источник материала: Tut.by

HMD Global представила новые смартфоны Nokia начального и среднего уровней. Об этом сообщает FoneArena .



Nokia 2.4

Nokia 2.4 оснастили сканером отпечатков пальцев на задней панели и сдвоенной основной камерой. Ее разрешение — 13 Мп и 5 Мп. Батарейка довольно большая, на 4500 мАч. Можно установить сразу две SIM-карты и карту памяти. Экран на 6,5 дюйма, его разрешение — HD+, соотношение сторон — 20 к 9. В активе процессор MediaTek Helio P22, 2/3 ГБ оперативной и 32/64 ГБ постоянной памяти. Смартфон работает на Android 10, но обновится на Android 11.

Цена устройства — около 140 долларов, он поступит в продажу в самом конце сентября (правда, о доступности в Беларуси информации пока нет).



Nokia 3.4

Еще один относительно недорогой девайс назвали Nokia 3.4 — он появится в продаже в странах Европы в октябре. Цена — около 186 долларов.

Главные характеристики девайса: экран на 6,39 дюйма (HD+), процессор Snapdragon 460, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ постоянной. Как и в модели 2.4, позволяется одновременно установить пару SIM-карт и карту памяти. Девайс также получил аккумулятор емкостью в 4000 мАч и три камеры (13 Мп + 5 Мп + 2 Мп). Операционная система — Android 10 с последующими обновлениями. Есть и сканер отпечатков.

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