ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Nokia представила новые недорогие смартфоны. Цена - от 140 долларов

23.09.2020 13:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

HMD Global представила новые смартфоны Nokia начального и среднего уровней. Об этом сообщает FoneArena.


Nokia 2.4

Nokia 2.4 оснастили сканером отпечатков пальцев на задней панели и сдвоенной основной камерой. Ее разрешение — 13 Мп и 5 Мп. Батарейка довольно большая, на 4500 мАч. Можно установить сразу две SIM-карты и карту памяти. Экран на 6,5 дюйма, его разрешение — HD+, соотношение сторон — 20 к 9. В активе процессор MediaTek Helio P22, 2/3 ГБ оперативной и 32/64 ГБ постоянной памяти. Смартфон работает на Android 10, но обновится на Android 11.

Цена устройства — около 140 долларов, он поступит в продажу в самом конце сентября (правда, о доступности в Беларуси информации пока нет).


Nokia 3.4

Еще один относительно недорогой девайс назвали Nokia 3.4 — он появится в продаже в странах Европы в октябре. Цена — около 186 долларов.

Главные характеристики девайса: экран на 6,39 дюйма (HD+), процессор Snapdragon 460, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ постоянной. Как и в модели 2.4, позволяется одновременно установить пару SIM-карт и карту памяти. Девайс также получил аккумулятор емкостью в 4000 мАч и три камеры (13 Мп + 5 Мп + 2 Мп). Операционная система — Android 10 с последующими обновлениями. Есть и сканер отпечатков.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Nokia:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда устройства появятся в продаже в Беларуси, неизвестно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Куделич: прошел год, и я понимаю одну простую вещь: мое уважение и любовь не взаимны!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика