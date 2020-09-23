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«Ну и кто тут крыса?» Студенты вышли на улицы, чтобы «поздравить» Лукашенко с инаугурацией
Источник материала: KYKY>
Сегодня Лукашенко собрал во Дворце Независимости чиновников и военных и провел тайную инаугурацию.
Чтобы «поздравить» Александра с этой памятной датой, студенты многих вузов уже вышли на улицы – посмотрите, с какими плакатами они пришли.
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Сегодня Лукашенко собрал во Дворце Независимости чиновников и военных и провел тайную инаугурацию. Чтобы «поздравить» Александра с этой памятной датой,...
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