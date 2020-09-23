Итак, вы захотели купить беспроводные наушники. Есть демократичное предложение для аудиофилов

Источник материала: KYKY

В Беларуси появились новые беспроводные TWS-наушники HONOR CHOICE. Рассказываем, почему вы могли искать их всю свою жизнь.

Во-первых – для многих это важно – наушники вакуумные. Хороший качественный звук с мощными басами в них обеспечивают 7-миллиметровые динамики с композитной диафрагмой. Ну, это как будто песня звучит не в ушах, а в голове. Плюс, в наушники встроена технология шумоподавления, благодаря которой собеседник сможет слышать вас, даже если вы будете общаться с ним из шумной улицы города или заведения.

Во-вторых, наушники могут работать автономно целые сутки. Музыку в них можно слушать нон-стоп целых шесть часов, а разговаривать – до четырех часов. То есть вам не придется прерывать онлайн-созвон, чтобы подзарядить девайс. И на перелет до Исландии без подзарядки хватит.

В-третьих, зарядный чехол поддерживает три полных заряда – это еще 18 часов работы наушников, когда не нужно искать розетку.

В-четвертых, для сопряжения наушники используют Bluetooth 5.0 – они легко и быстро подключаются ко всем девайсам, где также есть Bluetooth. А еще, что точно понравится геймерам, в наушники встроена технология одновременной синхронизации, которая позволяет снизить задержку при передаче звука до 130 миллисекунд.

Где, когда и за сколько можно купить наушники

Наушники уже продаже. Их можно купить за 149 рублей у официальных партнеров бренда HONOR:

Справка: HONOR CHOICE – это суббренд HONOR, который включает портфолио продуктов интернета вещей, созданных избранной группой ведущих производителей. Компания HONOR может гарантировать, что все продукты HONOR CHOICE хорошего качества и безопасны для пользователей.