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Итак, вы захотели купить беспроводные наушники. Есть демократичное предложение для аудиофилов

23.09.2020 13:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси появились новые беспроводные TWS-наушники HONOR CHOICE. Рассказываем, почему вы могли искать их всю свою жизнь. 

Во-первых – для многих это важно – наушники вакуумные. Хороший качественный звук с мощными басами в них обеспечивают 7-миллиметровые динамики с композитной диафрагмой. Ну, это как будто песня звучит не в ушах, а в голове. Плюс, в наушники встроена технология шумоподавления, благодаря которой собеседник сможет слышать вас, даже если вы будете общаться с ним из шумной улицы города или заведения. 

Во-вторых, наушники могут работать автономно целые сутки. Музыку в них можно слушать нон-стоп целых шесть часов, а разговаривать – до четырех часов. То есть вам не придется прерывать онлайн-созвон, чтобы подзарядить девайс. И на перелет до Исландии без подзарядки хватит.

В-третьих, зарядный чехол поддерживает три полных заряда – это еще 18 часов работы наушников, когда не нужно искать розетку. 

В-четвертых, для сопряжения наушники используют Bluetooth 5.0 – они легко и быстро подключаются ко всем девайсам, где также есть Bluetooth. А еще, что точно понравится геймерам, в наушники встроена технология одновременной синхронизации, которая позволяет снизить задержку при передаче звука до 130 миллисекунд. 

Где, когда и за сколько можно купить наушники 

Наушники уже продаже. Их можно купить за 149 рублей у официальных партнеров бренда HONOR: 

Справка: HONOR CHOICE – это суббренд HONOR, который включает портфолио продуктов интернета вещей, созданных избранной группой ведущих производителей. Компания HONOR может гарантировать, что все продукты HONOR CHOICE хорошего качества и безопасны для пользователей. 

 
 
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В Беларуси появились новые беспроводные TWS-наушники HONOR CHOICE. Рассказываем, почему вы могли искать их всю свою жизнь.  Во-первых – для многих это важно – наушники...
 
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