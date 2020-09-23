Оnliner.by Со стороны Уручья по проспекту Независимости едет система «Рубеж», также в городе замечены автозаки. Люди выходят на протесты поодиночке или небольшими группами. В Минске много сотрудников ГАИ, которые передвигаются пешком по улицам и наблюдают обстановку в столице, сообщает





Телеграм-канал «Студэнцкая ініцыятыўная група» сообщает, что возле МГЛУ проходит студенческая акция.









Также на акцию собрались студенты БГУКИ, ФПМИ и мехмата БГУ, пишет Телеграм-канал «Отчислено».





Проходит акция протеста в районе улицы Некрасова.





Цепочка солидарности образовалась и возле жилого комплекса "Каскад" на Кальварийской. Часть людей разошлась после того, как подъехали люди в масках.









В начале первого у резиденции Лукашенко начали задерживать людей. Как сообщает «РИА Новости», задержаны минимум два человека. Ьакже сообщалось, что там задержан корреспондент российского агентства ТАСС





До этого к резиденции вышли люди с плакатами.





Также людей стали задерживать в подземном переходе неподалеку.





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