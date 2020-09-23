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Тайная "инаугурация": люди выходят на протесты
Источник материала: Партизан
Сегодня во Дворце независимости прошла тайная "инаугурация" Лукашенко. В Минске начались протесты.
Со стороны Уручья по проспекту Независимости едет система «Рубеж», также в городе замечены автозаки. Люди выходят на протесты поодиночке или небольшими группами. В Минске много сотрудников ГАИ, которые передвигаются пешком по улицам и наблюдают обстановку в столице, сообщает
Телеграм-канал «Студэнцкая ініцыятыўная група» сообщает, что возле МГЛУ проходит студенческая акция.
Также на акцию собрались студенты БГУКИ, ФПМИ и мехмата БГУ, пишет Телеграм-канал «Отчислено».
Проходит акция протеста в районе улицы Некрасова.
Цепочка солидарности образовалась и возле жилого комплекса "Каскад" на Кальварийской. Часть людей разошлась после того, как подъехали люди в масках.
В начале первого у резиденции Лукашенко начали задерживать людей. Как сообщает «РИА Новости», задержаны минимум два человека. Ьакже сообщалось, что там задержан корреспондент российского агентства ТАСС
До этого к резиденции вышли люди с плакатами.
Также людей стали задерживать в подземном переходе неподалеку.
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Сегодня во Дворце независимости прошла тайная "инаугурация" Лукашенко. В Минске начались протесты.
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