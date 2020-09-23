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Левандовски, Нойер и де Брюйне претендуют на приз лучшему игроку сезона УЕФА
Источник материала: Партизан
УЕФА представил номинантов на награду лучшему игроку сезона-2019/20.
На приз претендуют полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, форвард Роберт Левандовски и вратарь Мануэль Нойер (оба – «Бавария»).
Имя победителя объявят на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.
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УЕФА представил номинантов на награду лучшему игроку сезона-2019/20.
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