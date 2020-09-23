Счета IT-компании PandaDoc разблокировали с разрешения СК

















— Разблокировка счетов компании — это, конечно, хорошая новость . Теперь мы можем выплатить зарплаты всем тем сотрудникам, которые все еще остаются в РБ, — говорит Микита Микадо. — Тем не менее, нашим главным приоритетом стоит освобождение арестованных сотрудников. Ребята уже которую неделю сидят в СИЗО. При этом к моей инициативе они никакого отношения не имели и не имеют. Инициативу я прекратил. Их дальнейшее удержание не имеет смысла.





Напомним, 2 сентября четыре сотрудника PandaDoc — главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере (107 тысяч белорусских рублей) из бюджета.





Вскоре после этого адвокаты подали жалобы на задержание сотрудников PandaDoc в суд Партизанского района — однако все они были отклонены (решение выносила судья Татьяна Олейникова). Также адвокаты попытались обжаловать меры пресечения — по части был получен отказ, по остальным решение еще будет рассматриваться. Постановление о возбуждении дела было обжаловано.





10 сентября PandaDoc выпустила заявление, где среди прочего сообщила, что счета организации заблокированы, из-за чего они не могут выплатить зарплату более чем 250 сотрудникам.





11 сентября всем четверым задержанным было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 статьи 209, хотя ранее речь шла о ч. 4 ст. 210). Сотрудники компании заявили о своей невиновности и категорически отвергли предъявленное обвинение.





Как отметил адвокат Антон Гашинский, который представляет PandaDoc, абсурдность предъявленного обвинения подтверждена юридической экспертизой авторитетной компанией «Алейников и партнеры» и аудиторским заключением компании «Бейкер Тилли Бел».





В PandaDoc уверены, что это репрессии, которые проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу ее основателей: Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях, в частности, предлагал варианты помощи, в том числе материальной, силовикам, которые уволились из правоохранительных органов. Однако из-за ареста сотрудников он принял решение прекратить проект. В дальнейшем инициативу поддержки силовиков продолжит фонд солидарности BYSOL.





— После публичного заявления Микиты о прекращении программы по поддерж ю уволившихся силовиков компания выступила с просьбой разрешить провести операции — хотя бы частично выплатить зарплаты и пособия сотрудникам, а также оплатить аренду и так далее. Следственный комитет пошел навстречу — дал разрешение провести такие выплаты, — рассказал Антон Гашинский. — После этого компания обратилась с ходатайством перед Следственным комитетом о том, что она готова положить на депозит СК денежные средства, эквивалентные сумме причиненного ущерба, в качестве обеспечения погашения возможного ущерба по приговору суда.





Следственный комитет это ходатайство удовлетворил, и компания перечислила некую денежную сумму на депозит. После этого PandaDoc заявила ходатайство о снятии ареста со счета, и это ходатайство было удовлетворено, арест уже снят.





Антон Гашинский также подчеркивает, что в приоритете у компании находятся именно задержанные сотрудники.





— У нас начинает выстраиваться диалог, нас слышат, это хорошо. Скорее всего, белорусский офис спасти не удастся — но удастся спасти ребят.



