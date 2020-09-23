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Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

23.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко вступил сегодня в должность президента Беларуси, передает «МИР 24».

Церемония прошла во Дворце Независимости. На нее пригласили несколько сотен человек – это высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов, деятели науки, культуры и спорта. По Конституции страны президент вступает в должность после принесения присяги.

«День вступления в должность президента – это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны – мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать. Когда-то божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность, порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы – народ», – заявил Александр Лукашенко.



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Церемония состоялась во Дворце Независимости в центре Минска.
 
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