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Погода в СНГ: в Беларусь вернулось лето, в Кыргызстане – сезон простуд

23.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тепло и комфортно сегодня будет в Москве. Температура воздуха прогреется до 22 градусов. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

В Иссык-Кульской и Нарынской областях сегодня синоптики обещают осадки, на остальной территории республики будет солнечно и нежарко, передает корреспондент Майя Смехова. В столице воздух прогреется до плюс 23-х. Вечером и утром довольно холодно – плюс пять градусов. Резкие перепады температуры могут стать причиной простуды, поэтому специалисты рекомендуют не доверять осеннему солнцу, тепло одеваться и чаще пить горячий чай.

Световой день короче, воздух – прохладнее. В Алматы сегодня облачно, днем до 18 градусов, сообщает корреспондент Тимур Сандыбаев. В сентябре полиция Алматы проводит традиционную акцию «Безопасная дорога». Личный состав переведен на усиленный режим работы. Главная задача – выявлять нетрезвых водителей: тех, кто выезжает на полосу встречного движения, не использует ремни безопасности, разговаривает по телефону и т. д. Профилактические беседы сотрудники дорожной полиции проводят и с пешеходами-нарушителями ПДД.

В Беларусь вернулось лето. В Минске сегодня плюс 22 градуса, в южных районах – до 27, отмечает корреспондент Инна Согалович. Тем, кто хочет провести последние солнечные дни за городом, стоит быть внимательнее на трассах. У лосей сейчас период гона. Они делят территорию и ищут самок. Встречи с сохатыми на дороге уже закончились несколькими авариями. В том числе с летальным исходом.



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Теги: Минск
 
 
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В Москве ожидается теплая погода, а полиция Алматы перешла на усиленный режим работы – проводит проверки на дорогах.
 
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