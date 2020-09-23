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Лукашенко — силовикам: «Нас пробовали на прочность. Не вышло и не выйдет»

23.09.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Мы предотвратили катастрофу, сорвали очередной гибридный революционный сценарий по расшатыванию основ белорусской государственности». Об этом заявил Александр Лукашенко 23 сентября после церемонии инаугурации, принимая присягу военнослужащих.

Лукашенко — силовикам: «Нас пробовали на прочность. Не вышло и не выйдет»
Фото president.gov.by

«Может быть кто-то из нас, людей в погонах, сегодня не понимает, что произошло. Но я уверен, буквально через малый промежуток времени все вы — стоящие передо мной — поймете, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны», — обратился Лукашенко к представителям силового блока.

«Мы должны были сделать эту работу. И мы ее сделали. Нас пробовали на прочность, пытались разжечь вражду и ненависть, разделить страну и посеять хаос. Не вышло и не выйдет!» — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что он как главнокомандующий Вооруженными силами обязуется «отстаивать национальные интересы нашей страны, ее территориальную целостность, чего бы мне это ни стоило».

 
 
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«Мы предотвратили катастрофу, сорвали очередной гибридный революционный сценарий по расшатыванию основ белорусской государственности».
 
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