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«Поддельные выборы. Поддельная инаугурация». Линкявичюс назвал прошедшую церемонию фарсом

23.09.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал «фарсом» прошедшую 23 сентября в Минске церемонию инаугурации Александра Лукашенко.

«Поддельные выборы. Поддельная инаугурация». Линкявичюс назвал прошедшую церемонию фарсом
Фото president.gov.by

«Какой фарс, — написал Линкявичюс в «Твиттере». — Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим».

«Его нелегитимность — это факт со всеми вытекающими отсюда последствиями», — добавил Линкявичюс.

Церемония инаугурации Лукашенко прошла 23 сентября во Дворце независимости в обстановке строгой секретности.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал «фарсом» прошедшую 23 сентября в Минске церемонию инаугурации Александра Лукашенко.
 
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