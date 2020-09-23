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«Поддельные выборы. Поддельная инаугурация». Линкявичюс назвал прошедшую церемонию фарсом
Источник материала: Навiны
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал «фарсом» прошедшую 23 сентября в Минске
«Какой фарс, — написал Линкявичюс в «Твиттере». — Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим».
«Его нелегитимность — это факт со всеми вытекающими отсюда последствиями», — добавил Линкявичюс.
Церемония инаугурации Лукашенко прошла 23 сентября во Дворце независимости в обстановке строгой секретности.
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал «фарсом» прошедшую 23 сентября в Минске церемонию инаугурации Александра Лукашенко.
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