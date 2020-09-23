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Лукашенко назвал госслужащих и людей в погонах патриотами

23.09.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу».

Об этом заявил Александр Лукашенко 23 сентября на церемонии инаугурации, тайно проведенной во Дворце независимости.

Лукашенко назвал госслужащих и людей в погонах патриотами

Лукашенко пояснил, кого он имеет ввиду — «это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества».

«Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность. Это был не только их служебный долг, но и сознательный выбор. Если честно, я увидел людей в деле, понял, что не только меня, но и наш народ окружают патриоты», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

 
 
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«Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей,...
 
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