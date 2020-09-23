Правозащитники сообщают о задержаниях журналистов в Минске, Витебске и Могилеве

23 сентября в ряде городов Беларуси задержано несколько человек, в том числе журналисты, сообщает правозащитный сайт spring96.org .



Фото носит иллюстративный характер

В Минске у Дворца независимости, где сегодня в обстановке секретности прошла инаугурация Александра Лукашенко, задержаны журналист российского агентства ТАСС Артем Попов и жительница столицы Татьяна Джавадова. По информации правозащитников, женщина держала плакат «Саша, забери трудовую!».

Утром в Могилеве сотрудники милиции задержали главного редактора сайта 6tv.by Дмитрия Соловьева. Причина задержания пока неизвестна.

В Витебске во время проведения уличного видеоопроса среди жителей города задержали журналиста Виталия Скрыля. Сотрудник отдела милиции Октябрьского района Витебска сообщил Скрылю, что его разыскивает милиция. Выяснилось, что в отношении журналиста милиционеры возбудили три административных дела. В Витебском районном отделе милиции, куда доставили журналиста, сообщили, что обвиняют его по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированных уличных акциях в Витебске 6, 13 и 20 сентября.

Кроме того, сообщают правозащитники, витебская милиция ищет независимых журналистов Елену Степанову и Вячеслава Лазарева. Какие обвинения предъявлены им, пока неизвестно.