Лукашенко на церемонии инаугурации: это день нашей с вами победы

«День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной». Об этом заявил Александр Лукашенко 23 сентября на церемонии инаугурации, тайно проведенной во дворце независимости.





Лукашенко заявил, что «мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость».

Этот год войдет в историю Беларуси «как крайне эмоциональный период», сказал Лукашенко.

«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где цветная революция не состоялась», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По мнению Лукашенко, «это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну».

Лукашенко считает, что «эти события позволили убедиться в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания. Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу».