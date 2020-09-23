ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко на церемонии инаугурации: это день нашей с вами победы

23.09.2020 14:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

«День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной». Об этом заявил Александр Лукашенко 23 сентября на церемонии инаугурации, тайно проведенной во дворце независимости.

Лукашенко на церемонии инаугурации: это день нашей с вами победы

Лукашенко заявил, что «мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость».

Этот год войдет в историю Беларуси «как крайне эмоциональный период», сказал Лукашенко.

«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где цветная революция не состоялась», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По мнению Лукашенко, «это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну».

Лукашенко считает, что «эти события позволили убедиться в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания. Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу».

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной».
 
Новости дня
Новости разные
 
Счета IT-компании PandaDoc разблокировали с разрешения СК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика