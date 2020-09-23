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История борьбы в картинках: как три минских мурала стали «комиксами»
Источник материала: Onliner
В Минске уже полтора месяца ведутся упорные бои на территории символического. ЖЭС и ОМОН нещадно редактируют уличное искусство, но вместо того, чтобы испортить, делают его только лучше. Показываем и рассказываем три истории о том, как протестные муралы на трансформаторных будках зажили собственной жизнью и обрели сюжет.
История №1. Защищал мурал и сам стал муралом
Мурал с диджеями, которые включили песню Виктора Цоя на мероприятии в Киевском сквере, появлялся и исчезал как минимум 10 раз. На 10-й жители двора по ул. Червякова заслонили рисунок своими телами. Один из них, Степан Латыпов, вежливо попросил людей в балаклавах представиться и обещал выполнить законные требования сотрудников милиции. Через секунду его задержали, а через час пришли в квартиру с обыском: Степан стал подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках.
То, что Степан хранил все эти химикаты у себя дома, ничуть не удивило его соседей, поскольку по профессии Латыпов — арборист — специалист по обслуживанию деревьев. Еще год назад Onliner
Сегодня на «площади Перемен» появился новый мурал. На этот раз жители двора приклеили на стену не диджеев, а самого Степана Латыпова, его фото в полный рост и слова, которые он сказал перед задержанием.
История №2. «Дзе мой сцяг?!»
Активистка Нина Багинская, которая ходит почти на все акции протеста и у которой омоновцы время от времени забирают флаг (но при этом обычно женщину не задерживают), тоже стала героиней минского стрит-арта. Ее изобразили на одной из трансформаторных подстанций с флагом и фирменным высказыванием: «Свободу народу!» Через некоторое время ЖЭС поступил с изображением Нины так же, как ОМОН с ней самой: закрасил флаг, а саму женщину оставил. Тогда жильцы дома добавили Нине другую реплику: «Дзе мой сцяг?!»
Получился комикс по мотивам вирусного ролика, где Нина Багинская вступает в схватку с ОМОНом, пытаясь вернуть свой флаг.
История №3. Как ЖЭС улучшил флаг Каменной Горки
Один из феноменов белорусского протеста — его локализация в районах и отдельных дворах. Соседи объединяются через домовые чаты, встречаются во дворе, украшают детскую площадку бчб-символикой и выбирают флаги своих микрорайонов. Жители Каменной Горки решили нарисовать свой флаг на трансформаторной будке.
ЖЭСу он в целом понравился, но коммунальщики решили внести некоторые коррективы: дорисовали траву и небо, чтобы оттянуть внимание от красной полосы в центре мурала. В принципе, стало даже лучше.
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В Минске уже полтора месяца ведутся упорные бои на территории символического. ЖЭС и ОМОН нещадно редактируют уличное искусство, но вместо того, чтобы испортить,...
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