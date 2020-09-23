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История борьбы в картинках: как три минских мурала стали «комиксами»

23.09.2020 14:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске уже полтора месяца ведутся упорные бои на территории символического. ЖЭС и ОМОН нещадно редактируют уличное искусство, но вместо того, чтобы испортить, делают его только лучше. Показываем и рассказываем три истории о том, как протестные муралы на трансформаторных будках зажили собственной жизнью и обрели сюжет.

История №1. Защищал мурал и сам стал муралом

История борьбы в картинках: как три минских мурала стали «комиксами»

Мурал с диджеями, которые включили песню Виктора Цоя на мероприятии в Киевском сквере, появлялся и исчезал как минимум 10 раз. На 10-й жители двора по ул. Червякова заслонили рисунок своими телами. Один из них, Степан Латыпов, вежливо попросил людей в балаклавах представиться и обещал выполнить законные требования сотрудников милиции. Через секунду его задержали, а через час пришли в квартиру с обыском: Степан стал подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках.


Позже на белорусском ТВ вышел репортаж, излагающий версию следствия, по которой Степан собирался отравить милиционеров. На следующий день белорусский химик Сергей Бесараб, старший научный сотрудник Института общей и неорганической химии НАН РБ, рассказал, что в качестве отравляющих веществ в репортаже фигурировали:

  • средство от кротов;
  • дифосфин, который на воздухе мгновенно превращается в фосфорное удобрение;
  • «Белизна», на которую зачем-то приклеили значок радиации.
История борьбы в картинках: как три минских мурала стали «комиксами»

То, что Степан хранил все эти химикаты у себя дома, ничуть не удивило его соседей, поскольку по профессии Латыпов — арборист — специалист по обслуживанию деревьев. Еще год назад Onliner рассказывал, как Степа со своей командой спасает Беларусь от борщевика и использует для этого ядовитые химикаты, защитные костюмы и респираторы.



Сегодня на «площади Перемен» появился новый мурал. На этот раз жители двора приклеили на стену не диджеев, а самого Степана Латыпова, его фото в полный рост и слова, которые он сказал перед задержанием.

История борьбы в картинках: как три минских мурала стали «комиксами»

История №2. «Дзе мой сцяг?!»

История борьбы в картинках: как три минских мурала стали «комиксами»

Активистка Нина Багинская, которая ходит почти на все акции протеста и у которой омоновцы время от времени забирают флаг (но при этом обычно женщину не задерживают), тоже стала героиней минского стрит-арта. Ее изобразили на одной из трансформаторных подстанций с флагом и фирменным высказыванием: «Свободу народу!» Через некоторое время ЖЭС поступил с изображением Нины так же, как ОМОН с ней самой: закрасил флаг, а саму женщину оставил. Тогда жильцы дома добавили Нине другую реплику: «Дзе мой сцяг?!»

История борьбы в картинках: как три минских мурала стали «комиксами»

Получился комикс по мотивам вирусного ролика, где Нина Багинская вступает в схватку с ОМОНом, пытаясь вернуть свой флаг.

История №3. Как ЖЭС улучшил флаг Каменной Горки

Один из феноменов белорусского протеста — его локализация в районах и отдельных дворах. Соседи объединяются через домовые чаты, встречаются во дворе, украшают детскую площадку бчб-символикой и выбирают флаги своих микрорайонов. Жители Каменной Горки решили нарисовать свой флаг на трансформаторной будке.

История борьбы в картинках: как три минских мурала стали «комиксами»

ЖЭСу он в целом понравился, но коммунальщики решили внести некоторые коррективы: дорисовали траву и небо, чтобы оттянуть внимание от красной полосы в центре мурала. В принципе, стало даже лучше.

История борьбы в картинках: как три минских мурала стали «комиксами»

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске уже полтора месяца ведутся упорные бои на территории символического. ЖЭС и ОМОН нещадно редактируют уличное искусство, но вместо того, чтобы испортить,...
 
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