|
В Беларуси включили режим транспортной экспресс-карты Apple Pay
Источник материала: Onliner
Новость для белорусов, которые используют Apple Pay для оплаты проезда в метро. Для таких пользователей в Беларуси включили режим транспортной экспресс-карты с оплатой с помощью Apple Pay. С ней платить за проезд станет проще.
Возможно, вы уже получили соответствующее уведомление об активации транспортной экспресс-карты. Мы узнали о запуске сервиса именно так. Новый режим позволяет оплачивать проезд, не выводя устройство из режима сна, без снятия блокировки, запуска приложения, подтверждения оплаты с помощью Face ID, Touch ID или код-пароля.
Достаточно просто поднести
Комментарий «БПС-Сбербанка»
Получив уведомление на смартфон о запуске услуги, мы обратились за комментарием в «БПС-Сбербанк». Вот что нам ответили:
— Действительно, «БПС-Сбербанк», Visa и IBA Group запустили в минском метро сервис по оплате проезда Apple Express. С его запуском открывается своеобразный fast track для владельцев устройств Apple: оплачивать проезд в метро можно ускоренно, без привычной обязательной аутентификации для расчетов бесконтактно.
Кроме того, планируется адаптировать решение для оплаты проезда на линиях городских железных дорог, а также в наземном транспорте.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новость для белорусов, которые используют Apple Pay для оплаты проезда в метро. Для таких пользователей в Беларуси включили режим транспортной экспресс-карты с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)