В Беларуси включили режим транспортной экспресс-карты Apple Pay

Источник материала: Onliner

Новость для белорусов, которые используют Apple Pay для оплаты проезда в метро. Для таких пользователей в Беларуси включили режим транспортной экспресс-карты с оплатой с помощью Apple Pay. С ней платить за проезд станет проще.

Возможно, вы уже получили соответствующее уведомление об активации транспортной экспресс-карты. Мы узнали о запуске сервиса именно так. Новый режим позволяет оплачивать проезд, не выводя устройство из режима сна, без снятия блокировки, запуска приложения, подтверждения оплаты с помощью Face ID, Touch ID или код-пароля.

Достаточно просто поднести iPhone или Apple Watch к устройству считывания. Оплата возможна даже разряженным телефоном (резервной энергии хватит примерно на пять часов).

Комментарий «БПС-Сбербанка»

Получив уведомление на смартфон о запуске услуги, мы обратились за комментарием в «БПС-Сбербанк». Вот что нам ответили:

— Действительно, «БПС-Сбербанк», Visa и IBA Group запустили в минском метро сервис по оплате проезда Apple Express. С его запуском открывается своеобразный fast track для владельцев устройств Apple: оплачивать проезд в метро можно ускоренно, без привычной обязательной аутентификации для расчетов бесконтактно.

Кроме того, планируется адаптировать решение для оплаты проезда на линиях городских железных дорог, а также в наземном транспорте.