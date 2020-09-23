Под Лидой буксируемый автомобиль сбил женщину. Она шла вне перехода

Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Лидском районе 22 сентября. Под машину попал пешеход — 60-летняя женщина. Ее сбил автомобиль, который буксировала другая машина.

ДТП случилось примерно в 20:20 на улице Лидской в деревне Минойты.

— Буксируемым транспортным средством под управлением 33-летнего гражданина России был совершен наезд на пешехода. 60-летняя женщина переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения. Световозвращающими элементами пешеход обозначена не была, — рассказали в Госавтоинспекции.









В результате ДТП женщину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение лидской больницы.

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