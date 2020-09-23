«Это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной». Прошла инаугурация Лукашенко

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце независимости, пишет БЕЛТА . На церемонию приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

В соответствии с Конституцией президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: «Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».





Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

— В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность прежде всего своих убеждений, — сказал Александр Лукашенко. — День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать.

Лукашенко заявил, что этот год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональный период.

— Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну, — подчеркнул он. Александр Лукашенко отметил, что эти события позволили убедиться в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания. — Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу.

Telegram-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе Лукашенко, опубликовал фото с инаугурации.





Наш корреспондент, который находится в районе завода «Атлант», сообщает, что со стороны Дворца независимости слышны выкрики роты почетного караула «Ура!», а также официальный гимн Беларуси.

Из дворца начали выходить люди. Таким образом, церемонию инаугурации можно считать завершенной. Приглашенные двигаются в сторону выставочного комплекса «Белэкспо».

Военнослужащие принесли клятву на верность народу и президенту

В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины, передает БЕЛТА .

Сегодняшнее мероприятие стало неожиданным для большинства белорусов. Церемония нигде не анонсировалась, по телевидению не транслировали это событие. Также на улицах не видно поддержки вступившего в должность президента, как мы привыкли видеть это в других странах.

Как сообщалось, выборы главы государства состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Явка в целом по стране составила 84,28%.