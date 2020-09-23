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Бышок: так, как раньше в Беларуси уже не будет
23.09.2020 14:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 сентября
© Sputnik / Евгений Биятов
О причинах проведения инаугурации в тайном формате рассуждает известный российский эксперт, исполнительный директор Международной мониторинговой организации GIS-EMO Станислав Бышок.
"Инаугурация носила характер спецоперации с очевидной целью – опередить события и выбить почву из-под ног протестующих. Однако, белорусская политическая динамика не завершается, пока непонятно в каких формах она будет проявляться, но ясно одно: так, как раньше уже не будет", – полагает эксперт.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов).
Комментарий политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Почему инаугурация Лукашенко прошла не "как всегда", рассуждает российский политический эксперт Станислав Бышок.
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