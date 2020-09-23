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Бышок: так, как раньше в Беларуси уже не будет

23.09.2020 14:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Бышок: так, как раньше в Беларуси уже не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 сентября вступил в должность на новый президентский срок и принял присягу во Дворце Независимости. Время проведения мероприятия держалось в тайне, а пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт сегодня в комментарии РИА Новости заявила, что "ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим". 

© Sputnik / Евгений Биятов
В Кремле не стали комментировать инаугурацию Лукашенко

О причинах проведения инаугурации в тайном формате рассуждает известный российский эксперт, исполнительный директор Международной мониторинговой организации GIS-EMO Станислав Бышок.

"Инаугурация носила характер спецоперации с очевидной целью – опередить события и выбить почву из-под ног протестующих. Однако, белорусская политическая динамика не завершается, пока непонятно в каких формах она будет проявляться, но ясно одно: так, как раньше уже не будет", – полагает эксперт.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов).

Комментарий политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Почему инаугурация Лукашенко прошла не "как всегда", рассуждает российский политический эксперт Станислав Бышок.
 
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