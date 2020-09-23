Как проходила инаугурация Александра Лукашенко - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал день инаугурации днем победы – "убедительной и судьбоносной".

"Дорогие соотечественники! В этот торжественный день президент дает клятву на верность отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытание на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность президента, день инаугурации – это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной", – сказал Лукашенко в день инаугурации.

Он отметил, что страна не просто выбирала президента, но "мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость, и в этом плане нам предстоит еще немало сделать".

Инаугурация президента Беларуси не была анонсирована его пресс-службой, несмотря на то, что пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт утром в среду в комментарии РИА Новости заявила, что "ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим".

На церемонии присутствовали депутаты парламента, чиновники, а также представители государственных СМИ и общественности – около семисот человек.

Александр Лукашенко, согласно Конституции страны, принес присягу на белорусском языке, при этом он поклялся "верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".

Лукашенко подписал акт о принятии присяги, а глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

Смотрите на видео, о чем говорил Лукашенко в день инаугурации.