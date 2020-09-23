«Мы единственные, где цветная революция не состоялась». Что Лукашенко говорил на инаугурации

Источник материала: Ежедневник

На своей шестой инаугурации Александр Лукашенко заявил, что имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу.

«Мы не просто выбирали президента страны – мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать», – заявил Лукашенко.

Он заявил, что этот год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональный период, в который «нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов – вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств».

«Но мы оказались в числе очень немногих – даже, может быть, единственные, – где «цветная революция» не состоялась», – сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну.

«Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу», – заявил он.

По словам Лукашенко, это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность.