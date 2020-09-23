|
Муж пятиборки, которая выступала на форуме «За Беларусь», покидает должность в Мингорисполкоме
Источник материала: Tut.by
Начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома, двукратный чемпион мира по пятиборью Михаил Прокопенко покидает свою должность,
Михаил Прокопенко занимал эту должность с 1 февраля 2019 года. Отметим, что Прокопенко является мужем бронзового призера Олимпиады в Пекине пятиборки Анастасии Прокопенко, которая на прошлой неделе
Михаил Прокопенко родился в 1982 году в Минске. С 13 лет начал заниматься современным пятиборьем. На юношеских и юниорских чемпионатах мира и Европы неоднократно выигрывал награды различного достоинства (в личных и командных соревнованиях, эстафете). В 2001-м вошел в состав национальной сборной. Прокопенко — двукратный чемпион мира.
Он завершил спортивную карьеру в 2012-м. В том же году стал тренером по современному пятиборью, а также заместителем председателя Белорусской федерации современного пятиборья. В 2017 году Прокопенко возглавил федерацию и стал старшим тренером национальной сборной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко покидает свою должность, сообщает Tribuna.com.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)