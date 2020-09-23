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Муж пятиборки, которая выступала на форуме «За Беларусь», покидает должность в Мингорисполкоме

23.09.2020 14:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома, двукратный чемпион мира по пятиборью Михаил Прокопенко покидает свою должность, сообщает Tribuna.com.


Фото: pentathlon.by

Михаил Прокопенко занимал эту должность с 1 февраля 2019 года. Отметим, что Прокопенко является мужем бронзового призера Олимпиады в Пекине пятиборки Анастасии Прокопенко, которая на прошлой неделе выступала на провластном женском форуме «За Беларусь».

Михаил Прокопенко родился в 1982 году в Минске. С 13 лет начал заниматься современным пятиборьем. На юношеских и юниорских чемпионатах мира и Европы неоднократно выигрывал награды различного достоинства (в личных и командных соревнованиях, эстафете). В 2001-м вошел в состав национальной сборной. Прокопенко — двукратный чемпион мира.

Он завершил спортивную карьеру в 2012-м. В том же году стал тренером по современному пятиборью, а также заместителем председателя Белорусской федерации современного пятиборья. В 2017 году Прокопенко возглавил федерацию и стал старшим тренером национальной сборной.

 
Теги: Минск
 
 
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Начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко покидает свою должность, сообщает Tribuna.com.
 
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