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В центре Минска появилась трехметровая бронзовая монета
Источник материала: Tut.by
В Минске появилась новая скульптура — бронзовая монета трехметровой высоты. Ее можно
Монета — бронзовая, высота — три метра, вес около двух тонн. Скульптуру установили на днях возле головного офиса банка «Дабрабыт» на улице Коммунистической, 49. Автор скульптуры — Константин Костюченко.
Скульптура отражает денежные знаки, которые были в обращении на территории Беларуси с древних времен до настоящего времени — всего 10 монет, сообщает сайт банка.
Можно рассмотреть фрагменты арабского дирхема (9-й век), серебряного пенязя Витовта начала 15-го века, монеты конца 14-го века, дукатов 16-го и 19-го веков, талеров 17-го и 18-го веков. Есть в композиции также советские 10 копеек и современные 2 рубля.
— Беларусь находится в уникальном месте — на пересечении востока и запада. Это оказывало влияние и на финансовую систему. Старинные и современные деньги мы специально расположили близко друг к другу, чтобы показать, что все они очень тесно между собой связаны — это всё наша история, — рассказал скульптор Константин Костюченко.
До 2019-го года банк «Дабрабыт» назывался «Москва-Минск», открытие скульптуры приурочили к 20-летию учреждения.
Вот как выглядит бронзовая монета в сравнении с ростом людей.
На снимке — зампред Нацбанка Беларуси Дмитрий Лапко, председатель городского художественного совета Владимир Зинкевич, председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, председатель правления банка «Дабрабыт» Игорь Лихогруд, скульптор Константин Костюченко.
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В Минске появилась новая скульптура - бронзовая монета трехметровой высоты. Ее можно увидеть на улице Коммунистической возле головного офиса банка «Дабрабыт».
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