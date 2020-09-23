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«Лукашенко ушёл на пенсию»: в день инаугурации Тихановская объявила себя единственным лидером беларусов
Источник материала: KYKY>
Светлана Тихановская записала ообращение к беларусам по случаю сегодняшней тайной инаугурации Лукашенко. Ролик опубликовали в ее официальном телеграм-канале «Пул Первой». Приводим полную расшифровку речи Светланы.
«Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию.
Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларуским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь.
Два дня назад я закончила визит в Брюссель. Страны Европы поддерживают беларуский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые – честные и прозрачные – выборы. Они готовы оказать реальную помощь – существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии.
И вместе мы победим».
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