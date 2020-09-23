ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Лукашенко ушёл на пенсию»: в день инаугурации Тихановская объявила себя единственным лидером беларусов

23.09.2020 14:59 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Светлана Тихановская записала ообращение к беларусам по случаю сегодняшней тайной инаугурации Лукашенко. Ролик опубликовали в ее официальном телеграм-канале «Пул Первой». Приводим полную расшифровку речи Светланы.

«Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию.

Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларуским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь.

Два дня назад я закончила визит в Брюссель. Страны Европы поддерживают беларуский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые – честные и прозрачные – выборы. Они готовы оказать реальную помощь – существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. 

И вместе мы победим».

Читайте по теме: «Почему пришёл без Калашникова?!» Как беларусы высмеивают самую позорную инаугурацию Лукашенко за все 26 лет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская записала ообращение к беларусам по случаю сегодняшней тайной инаугурации Лукашенко. Ролик опубликовали в ее официальном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Тихановская: Сегодня Лукашенко ушел на пенсию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика