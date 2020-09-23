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Словакия и Литва заявили, что не признают легитимность Лукашенко

23.09.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что у Лукашенко нет никакой легитимности для руководства страной.

«Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси», - написал Корчок в соцсетях.

В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом сегодняшнюю коронацию Лукашенко: «Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Его нелегитимность - это факт со всеми вытекающими последствиями".

 
 
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Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что у Лукашенко нет никакой легитимности для руководства страной.
 
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