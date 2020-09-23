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Министр иностранных дел Литвы об инаугурации Лукашенко: "Какой фарс"
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал тайную инаугурацию Александра Лукашенко. "Какой фарс, — пишет он в Twitter. — Поддельные выборы. Поддельная инаугурация".
Линкявичюс считает, что сейчас "бывший президент Беларуси не становится менее бывшим". "Его нелегитимность — это факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", — подчеркивает министр иностранных дел Литвы.
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал тайную инаугурацию Александра Лукашенко. "Какой фарс, — пишет он в Twitter. — Поддельные выборы....
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