|
После инаугурации "всенародноизбранного": в Минске перекрывают главный проспект, в 6 вечера, вероятно, отключат интернет
Источник материала: Партизан
По неподтвержденной информации, в центре Минска обрубят мобильный интернет ближе к шести часам вечера.
Об этом сообщает телеграм-канал
О перекрытии проспекта Независимости сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После инаугурации "всенародноизбранного": в Минске перекрывают главный проспект, в 6 вечера, вероятно, отключат интернет
По неподтвержденной информации, в центре Минска обрубят мобильный интернет ближе к шести часам вечера.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)