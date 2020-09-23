"Дело о клевете": главреда "Нашей нівы" задержали на 3 суток









"Возбуждено дело по ст. 188 УК (клевета). Потерпевший — заместитель министра внутренних дел Барсуков, которого диджей Соколовский обвинил в статье, опубликованной на сайте «Нашей Нивы» в нанесении побоев, когда тот находился в карцере на Окрестина.





После окончания обыска Егора Мартиновича увезли на допрос в центральный аппарат СК.





сообщила жена Егора Адарья Гуштын, которая присутствовала на обыске. Обыск проводит УСБ МВД, Егор давал им ранее объяснения по ситуации со статьей про Барсукова. На сегодня они его вызывали на ознакомление с экспертизой, но не дали возможности приехать самостоятельно", -жена Егора, которая присутствовала на обыске.





Как позже сообщила ПЦ "Вясна", главный редактор "Нашей Нивы" Егор Мартинович - подозреваемый по арт. 188 Уголовного кодекса (Клевета, за высказывание диджея Соколовского о Барсукове). Он задержан на трое суток.