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"Дело о клевете": главреда "Нашей нівы" задержали на 3 суток
Источник материала: Партизан
Обыск у главного редактора «НН» Егора Мартиновича проводился в связи с возбуждением уголовного дела за "клевету"
"Возбуждено дело по ст. 188 УК (клевета). Потерпевший — заместитель министра внутренних дел Барсуков, которого диджей Соколовский обвинил в статье, опубликованной на сайте «Нашей Нивы» в нанесении побоев, когда тот находился в карцере на Окрестина.
После окончания обыска Егора Мартиновича увезли на допрос в центральный аппарат СК.
Обыск проводит УСБ МВД, Егор давал им ранее объяснения по ситуации со статьей про Барсукова. На сегодня они его вызывали на ознакомление с экспертизой, но не дали возможности приехать самостоятельно", -
Как позже сообщила ПЦ "Вясна", главный редактор "Нашей Нивы" Егор Мартинович - подозреваемый по арт. 188 Уголовного кодекса (Клевета, за высказывание диджея Соколовского о Барсукове). Он задержан на трое суток.
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Обыск у главного редактора «НН» Егора Мартиновича проводился в связи с возбуждением уголовного дела за "клевету"
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