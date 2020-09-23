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"Дело о клевете": главреда "Нашей нівы" задержали на 3 суток

23.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обыск у главного редактора «НН» Егора Мартиновича проводился в связи с возбуждением уголовного дела за "клевету"



"Возбуждено дело по ст. 188 УК (клевета). Потерпевший — заместитель министра внутренних дел Барсуков, которого диджей Соколовский обвинил в статье, опубликованной на сайте «Нашей Нивы» в нанесении побоев, когда тот находился в карцере на Окрестина.

После окончания обыска Егора Мартиновича увезли на допрос в центральный аппарат СК.

Обыск проводит УСБ МВД, Егор давал им ранее объяснения по ситуации со статьей про Барсукова. На сегодня они его вызывали на ознакомление с экспертизой, но не дали возможности приехать самостоятельно", - сообщила жена Егора Адарья Гуштын, которая присутствовала на обыске.

Как позже сообщила ПЦ "Вясна", главный редактор "Нашей Нивы" Егор Мартинович - подозреваемый по арт. 188 Уголовного кодекса (Клевета, за высказывание диджея Соколовского о Барсукове). Он задержан на трое суток.
 
 
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Обыск у главного редактора «НН» Егора Мартиновича проводился в связи с возбуждением уголовного дела за "клевету"
 
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