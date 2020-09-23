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Доллар подорожал после "инаугурации" Лукашенко

23.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Третьим подряд ростом курса доллара завершились торги на БВФБ в среду.

Но валютная корзина подешевела уже 17-й раз подряд и оказалась на минимуме за 33 дня.

Стоимость корзины валют снизилась на 0,13%, а с начала сентября уже на 4,41%. Таким образом, к 23 сентября белорусский рубль смог отыграть чуть больше половины августовского обвала. Напомним, что значение валютной корзины по итогам августа подскочило на 8,73%.

Курс доллара вырос всего на 0,0003 BYN до 2,5908 BYN/USD — максимума за 9 дней. За последние три дня стоимость доллара увеличилась на 0,0250 BYN, но с начала месяца доллар подешевел на 0,0640 BYN. Это немного в сравнении с ростом на 0,2173 BYN по итогам августа.

Курс евро упал ещё на 0,0102 BYN до 3,0296 BYN/EUR и оказался на минимуме за 30 дней. С начала сентября стоимость евро обвалилась на 0,1302 BYN.

Курс российского рубля опустился уже восьмой раз подряд. Сегодня снижение составило всего на 0,0039 BYN до 3,3936 BYN/100 RUB — минимума за 34 дня. С начала сентября сотня российских рублей подешевела на 0,2033 BYN.


Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос всего на 8 копеек до 76,3545 российских рублей — максимума за 5 месяцев. Официальный курс евро снизился на 23 копейки до 89,2508 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Третьим подряд ростом курса доллара завершились торги на БВФБ в среду.
 
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