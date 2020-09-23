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В России открыли универсальный природный антибиотик
Источник материала: Tut.by
Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) открыли новый антибиотик, который позволит бороться с опухолями, грибковыми и бактериальными инфекциями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, пишет
«Ученые ТюмГУ совместно с российскими коллегами нашли универсальный природный антибиотик, который может преодолевать устойчивость к лекарствам. В профессиональных кругах его называют эмерициллипсин А. Упрощенное наименование еще не придумали», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточняют, что вещество позволит бороться с опухолями, бактериальными и грибковыми инфекциями. Новый антибиотик сможет стать самостоятельным лечебным средством или элементом комплексных препаратов.
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Он позволит бороться с опухолями, грибковыми и бактериальными инфекциями.
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