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В России открыли универсальный природный антибиотик

23.09.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) открыли новый антибиотик, который позволит бороться с опухолями, грибковыми и бактериальными инфекциями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

«Ученые ТюмГУ совместно с российскими коллегами нашли универсальный природный антибиотик, который может преодолевать устойчивость к лекарствам. В профессиональных кругах его называют эмерициллипсин А. Упрощенное наименование еще не придумали», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что вещество позволит бороться с опухолями, бактериальными и грибковыми инфекциями. Новый антибиотик сможет стать самостоятельным лечебным средством или элементом комплексных препаратов.

 
 
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Он позволит бороться с опухолями, грибковыми и бактериальными инфекциями.
 
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