Суд огласил приговор бывшему главному архитектору Минска

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Заводского района огласил приговор по делу бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича. Экс-чиновника признали виновным в получении взятки и назначили наказание в виде 1,5 года колонии. Но год экс-чиновнику было решено скостить по амнистии к 75-летию Победы. С учетом же проведенного в СИЗО времени, суд признал, что Лучинович таким образом отбыл все наказание. А это значит, с сегодняшнего дня он на свободе.





Павла Лучиновича задержали в марте 2019 года по подозрению в получении взятки от ипэшницы Нонны Гришиной, а в сентябре того же года его доставили из СИЗО на Володарского в больницу с инфекционным заболеванием и параличом нижней части тела. Он перенес операцию и находился на лечении. Поэтому суд над ним перенесли. Нонну Гришину же признали виновной в даче взятки Лучиновичу и осудили на два года, но вскоре она вышла на свободу по амнистии.

Судебный же процесс над Павлом Лучиновичем начался несколько месяцев назад, но о нем не объявлялось в СМИ из-за эпидемиологической обстановки, сообщили TUT.BY в суде. Как стало известно порталу, прокурор запросил для экс-чиновника наказание в виде трех лет лишения свободы по статье 430 (получение взятки) с применением части 2 статьи 92 Уголовного кодекса — то есть с освобождением от наказания или заменой наказания более мягким по заболеванию. Вину Павел Лучинович не признал.

В итоге суд Заводского района признал Лучиновича виновным в получении взятки.





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Что известно об этом деле?

Лучиновича обвиняли в том, что он по предварительной договоренности принял от Нонны Гришиной 4 тысячи долларов, чай, ром, специи и крем за благоприятное решение вопросов по согласованию строительства бизнес-центра на улице Смолячкова, 14а и фитнес-центра на проспекте Дзержинского. Мол, Лучинович консультировал ее по этим объектам, информировал и принимал вне очереди. Как итог — включение в проект детального планирования (ПДП) бизнес-центра на Смолячкова, которого до этого там не было. По данным следствия, именно Лучинович просил «Минскпроект» об этом.

Гришина же настаивала: этот объект был включен в ПДП в правовом поле, а его первоначальное невключение туда было ошибкой «Минскпроекта», которую удалось исправить только при помощи комитета архитектуры. По ее словам, Лучинович ее не консультировал.

При этом Гришина не отрицала факт передачи денег, но отрицала, что это была взятка. Она говорила, что у нее близкие отношения с Лучиновичем, поэтому она давала ему деньги на отдых и лечение, а остальное — как традиционные сувениры из Индии, откуда она вернулась накануне. По словам обвиняемой, чиновник даже не знал, что в пакете находятся деньги.