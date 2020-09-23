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«Это ничего не меняет». Германия, Литва, Словакия и Эстония отреагировали на инаугурацию Лукашенко

23.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Страны Евросоюза отреагировали на инаугурацию Александра Лукашенко, которая прошла сегодня в Минске во Дворце независимости, и заявили, что это не изменит их позицию по непризнанию его президентом Беларуси.

«Это ничего не меняет». Германия, Литва, Словакия и Эстония отреагировали на инаугурацию Лукашенко

Так, как отметил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Берлин не считает пошедшие 9 августа выборы свободными и демократическими, пишет DW.

Он также подчеркнул, что необходимо немедленно прекратить насилие силовиков против мирных демонстрантов, освободить политических заключенных и начать национальный диалог с оппозицией.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что официальный Вильнюс «не признает Лукашенко законным главой Беларуси. Состоявшиеся 9 августа выборы в Беларуси не были свободными, честными и демократическими. Ни тайные, ни помпезные церемонии не опровергнут этого неоспоримого факта и не создадут иллюзию легитимности». «Мы высказываемся за новые демократические выборы президента с участием международных наблюдателей», — приводит DELFI одчеркнул Науседа.

О непризнании Лукашенко президентом Беларуси также заявили главы МИД Эстонии и Словакии.

Эстонский министр Урмас Пает написал в «Твиттере»: «Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко противоречит всем принципам демократии. Лукашенко явно лишился своего мандата. Мы призываем к свободным и справедливым выборам, чтобы народ Беларуси выбрал президента, которого заслуживает».

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что Лукашенко «не имеет легитимности руководить своей страной». «Он несет ответственность за выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси», — написал он в «Твиттере».

 
Теги: Минск
 
 
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Страны Евросоюза отреагировали на инаугурацию Александра Лукашенко, которая прошла сегодня в Минске во Дворце независимости, и заявили, что это не изменит их...
 
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