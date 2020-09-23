Светлана Тихановская: сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию

Президентские полномочия Александра Лукашенко закончены. Так прокомментировала сегодняшнюю инаугурацию Лукашенко Светлана Тихановская.





«Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — отметила Светлана Тихановская.

По ее словам, с сегодняшнего дня все приказы Лукашенко «силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению».

«Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас — вместе построить новую Беларусь», — заявила Тихановская.