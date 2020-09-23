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Светлана Тихановская: сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию
Источник материала: Навiны
Президентские полномочия Александра Лукашенко закончены. Так
«Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — отметила Светлана Тихановская.
По ее словам, с сегодняшнего дня все приказы Лукашенко «силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению».
«Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас — вместе построить новую Беларусь», — заявила Тихановская.
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Президентские полномочия Александра Лукашенко закончены.
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