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Светлана Тихановская: сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию

23.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президентские полномочия Александра Лукашенко закончены. Так прокомментировала сегодняшнюю инаугурацию Лукашенко Светлана Тихановская.

Светлана Тихановская: сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию

«Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — отметила Светлана Тихановская.

По ее словам, с сегодняшнего дня все приказы Лукашенко «силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению».

«Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас — вместе построить новую Беларусь», — заявила Тихановская.

 
 
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Президентские полномочия Александра Лукашенко закончены.
 
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