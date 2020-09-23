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Егор Мартинович признан подозреваемым по уголовному делу

23.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Редактор «Нашай Нiвы» Егор Мартинович признан подозреваемым по уголовному делу.

Егор Мартинович признан подозреваемым по уголовному делу

Как сообщила его супруга Адарья Гуштын, он проходит фигурантом по ст. 188 Уголовного кодекса (Клевета).

Дело было открыто из-за высказывания диджея Соколовского о том, что его бил замминистра внутренних дел Барсуков.

Журналист задержан на трое суток.

Напомним, сегодня утром прошел обыск в квартире Мартиновича и Гуштын, после чего главреда увезли на допрос в СК.

Санкции по данной статье УК предусматривают наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет.

 
 
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Редактор «Нашай Нiвы» Егор Мартинович признан подозреваемым по уголовному делу.
 
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