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Егор Мартинович признан подозреваемым по уголовному делу
Источник материала: Навiны
Редактор «Нашай Нiвы» Егор Мартинович признан подозреваемым по уголовному делу.
Как сообщила его супруга Адарья Гуштын, он проходит фигурантом по ст. 188 Уголовного кодекса (Клевета).
Дело было открыто из-за высказывания диджея Соколовского о том, что его бил замминистра внутренних дел Барсуков.
Журналист задержан на трое суток.
Напомним, сегодня утром прошел
Санкции по данной статье УК предусматривают наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет.
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Редактор «Нашай Нiвы» Егор Мартинович признан подозреваемым по уголовному делу.
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