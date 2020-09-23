Редактор «Нашай Нiвы» Егор Мартинович признан подозреваемым по уголовному делу.





Как сообщила его супруга Адарья Гуштын, он проходит фигурантом по ст. 188 Уголовного кодекса (Клевета).

Дело было открыто из-за высказывания диджея Соколовского о том, что его бил замминистра внутренних дел Барсуков.

Журналист задержан на трое суток.

Напомним, сегодня утром прошел обыск в квартире Мартиновича и Гуштын, после чего главреда увезли на допрос в СК .

Санкции по данной статье УК предусматривают наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет.