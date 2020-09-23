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Корреспондента ТАСС Артема Попова отпустили из милиции
Источник материала: Навiны
Корреспондента российского информагентства ТАСС Артема Попова отпустили из милиции. «После трех часов пребывания в Центральном РУВД города он вышел на связь и сообщил, что был выпущен», — пишет ТАСС в своем телеграм-канале.
Попов был задержан 23 сентября в Минске у Дворца Независимости, где состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Нынешняя церемония проводилась в обстановке секретности — в отличие от предыдущих она не анонсировалась.
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Корреспондента российского информагентства ТАСС Артема Попова отпустили из милиции. «После трех часов пребывания в Центральном РУВД города он вышел на связь и...
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