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Корреспондента ТАСС Артема Попова отпустили из милиции

23.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Корреспондента российского информагентства ТАСС Артема Попова отпустили из милиции. «После трех часов пребывания в Центральном РУВД города он вышел на связь и сообщил, что был выпущен», — пишет ТАСС в своем телеграм-канале.

Корреспондента ТАСС Артема Попова отпустили из милиции
Коллаж с сайта bobruisk.ru

Попов был задержан 23 сентября в Минске у Дворца Независимости, где состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Нынешняя церемония проводилась в обстановке секретности — в отличие от предыдущих она не анонсировалась.  

 
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Корреспондента российского информагентства ТАСС Артема Попова отпустили из милиции. «После трех часов пребывания в Центральном РУВД города он вышел на связь и...
 
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