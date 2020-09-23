Корреспондента ТАСС Артема Попова отпустили из милиции

Корреспондента российского информагентства ТАСС Артема Попова отпустили из милиции. «После трех часов пребывания в Центральном РУВД города он вышел на связь и сообщил, что был выпущен», — пишет ТАСС в своем телеграм-канале.



Коллаж с сайта bobruisk.ru

Попов был задержан 23 сентября в Минске у Дворца Независимости, где состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Нынешняя церемония проводилась в обстановке секретности — в отличие от предыдущих она не анонсировалась.