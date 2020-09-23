О чем говорил Лукашенко на инаугурации: «Мы вместе с вами предотвратили катастрофу, это не каждый белорус, к сожалению, сегодня понимает»

Источник материала: Onliner

На церемонию инаугурации было приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.

«В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность прежде всего своих убеждений, — сказал Александр Лукашенко. — День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать».

— Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу.

Когда-то Божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы — народ.

Лукашенко подчеркнул, что, находясь на краю мирового кризиса, необходимо вернуть страну к безопасной жизни, которая была в республике всегда, прийти к согласию ради будущего.

— И мы это сделаем. Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность. Если честно, я увидел людей в деле, понял, что не только меня, но и наш народ окружают патриоты.

Александр Лукашенко также отметил, что в условиях поствыборной обстановки коллективы предприятий «показали всю свою мудрость, выбрав цех, а не площадь». Не подвели труженики села, благодаря которым все эти месяцы регионы жили обычной жизнью — возделывали и убирали урожай с полей.

— Государственная политика в области науки, творчества и спорта неизбежно породит новых героев. Хотелось бы таких, которые адекватно оценят вклад в них государства и будут ему всегда благодарны. Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях.

Затем белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации принесли клятву на верность народу и президенту.

В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность родины.

— Мы, военнослужащие воинских формирований Республики Беларусь, заверяем весь белорусский народ и вас, товарищ главнокомандующий, в том, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. Сегодня, в день вступления в должность Президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся! — произнес текст клятвы министр обороны Виктор Хренин.

В ответ прозвучало троекратное «Клянемся!» от военнослужащих, после чего оркестр исполнил государственный гимн.





Александр Лукашенко обратился к солдатам и сержантам, курсантам и прапорщикам, офицерам и генералам, соотечественникам и гостям церемонии.

— Вступление в должность главы государства — это прежде всего величайшая честь и колоссальная ответственность перед народом независимой Беларуси. Мы даем клятву на верность Родине в год 75-летия Великой Победы, — сказал он. — Эта священная дата напоминает нам, что преданность своему Отечеству и готовность отдать жизнь за свободу у белорусов в крови. Сегодня за нами Беларусь. И мы сделаем все, чтобы сберечь главное — мир на своей земле. Мир, за который заплачено миллионами жизней самоотверженных воинов, их матерей, отцов, жен и детей.

Оглядываясь назад, уже можно сказать, что мы вместе с вами предотвратили катастрофу, сорвали очередной гибридный революционный сценарий по расшатыванию основ белорусской государственности. Может быть, кто-то из нас, людей в погонах, сегодня не понимает, что произошло. Но я уверен, буквально через малый промежуток времени все вы — стоящие передо мной — поймете, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны.

Поймите, ребята, это не каждый белорус, к сожалению, сегодня понимает. Но очень скоро поймет. Это — наша работа. Мы должны были сделать эту работу. И мы ее сделали. Нас пробовали на прочность, пытались разжечь вражду и ненависть, разделить страну и посеять хаос. Не вышло и не выйдет!

Он подчеркнул, что в этих сложных условиях система обеспечения национальной безопасности выстояла и на деле доказала свою эффективность, готовность к отражению любых рисков, вызовов и угроз.

— Мы еще раз доказали всем, что народ не зря тратил копейку на наше содержание, что мы не зря ели белорусский хлеб. Я как главнокомандующий Вооруженными силами обязуюсь отстаивать национальные интересы нашей страны, ее территориальную целостность, чего бы мне это ни стоило.

У нас сильная и боеспособная армия. Но главное — мы воспитали в ее рядах не одно поколение истинных патриотов своей страны. И это уже сегодня мы продемонстрировали вместе со своими братьями-россиянами, что у нас есть армия, которая стоит вровень с одной из сильнейших армий нашей планеты — российской армией. Сегодня проходят беспрецедентные в истории нашей независимости и нашей страны учения. На территории Беларуси и на территории России. Еще никогда не было столько новейшего оружия задействовано в этих учениях. И даже ракетоносцы Ту-160, которые наметили дорогу вдоль наших западных границ, чтобы продемонстрировать всем, что эти границы надежно защищены.

Вы, уважаемые друзья, выбрали благородную профессию. На вас смотрят родные и близкие, ваши детишки, миллионы белорусов, которые верят, что находятся под надежной защитой Вооруженных сил страны. Доверие народа — это не просто высокая честь. Оправдать его — наш с вами смысл жизни. Да здравствуют наши славные защитники Отечества! Да здравствует наша любимая Беларусь! Ура! — подытожил Лукашенко.