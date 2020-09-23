Бабье лето на исходе: прогноз погоды в Беларуси на выходные и начало недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Похолодание придет в Беларусь в начале грядущей рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные прогноза погоды республиканского гидрометцентра.

В стране установилась сухая теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 2-6°С выше климатической нормы. Судя по прогнозу, тепло сохранится до самого конца недели.

"24 сентября (в четверг) погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы, лишь днем по западу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта", – сообщили синоптики.

В этот день ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется, лишь местами по западу Брестской и Гродненской областей во второй половине дня пройдут небольшие кратковременные дожди, а ночью и утром в отдельных районах снова начнут сгущаться непродолжительные туманы. Ночью будет +8..+13, днем потеплеет в среднем по стране до +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

По информации Белгидромета, в последующие двое суток, 25-26 сентября, погоду в стране продолжит формировать теплая воздушная масса. В пятницу при переменной облачности существенных осадков по стране не ожидается, только слабый туман вновь сгустится ночью и утром в отдельных районах, днем может усилиться порывистый ветер.

Температура воздуха ночью не опустится ниже +5°С по востоку и +14°С по западу страны, днем будет +22..+28°С в зависимости от региона (например, в северо-восточных районах – не теплее +20..+21°С).

Последние теплые выходные?

Выходные в Беларуси тоже будут теплыми, причем, судя по долгосрочным прогнозам, последними этой осенью. В субботу, 26 сентября, на погоде на юго-западе республики скажется влияние фронтального раздела.

В первый выходной прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, но с кратковременными дождями (и, может, даже грозами) местами по Брестской области в дневные часы, утром и днем почти по всей Беларуси усилится порывистый ветер. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от +8°С по востоку до +17°С по западу страны, максимальная днем достигнет +22..+28°С.

А в воскресенье, 27 сентября, погода испортится: днем почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, во многих районах усилится ветер: его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Ночью будет не холоднее +10..+17°С, после обеда воздух прогреется от +15°С по юго-западу до +23°С по юго-востоку Беларуси.

В начале недели похолодает

Температурный фон снизится уже в понедельник, 28 сентября, сообщают синоптики: в Беларуси похолодает. Днем местами снова возможны кратковременные дожди, ночная температура не выйдет за пределы +7..+14°С, после обеда потеплеет только до +12..+19°С.

А во вторник, 29 сентября, в Беларуси станет еще немного прохладнее: в дневные часы потеплеет всего до +10..+17°С в зависимости от региона. Кратковременные дожди прогнозируются на большей части территории страны.

Раннее бабье лето пришло в Беларусь в последней декаде сентября, однако за последней теплой неделей последует ощутимое похолодание в первые дни второго осеннего месяца. Но не стоит забывать, что долгосрочные прогнозы нередко ошибаются.