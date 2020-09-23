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Президент Литвы: церемония инаугурации не придает Лукашенко легитимности

23.09.2020 15:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Литва не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Организованная в Минске церемония инаугурации ничего в данной ситуации не изменит.

"Литва не признает Лукашенко законным главой Беларуси. Состоявшиеся 9 августа выборы в Беларуси не были свободными, честными и демократическими. Ни тайные, ни помпезные церемонии не опровергнут этого неоспоримого факта и не создадут иллюзию легитимности", - заявил президент Литвы.

"Мы высказываемся за новые демократические выборы президента с участием международных наблюдателей", - отметил Науседа, комментарий которого передал агентству BNS пресс-секретарь Антанас Бубнялис.

В Минске состоялась инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко. Она заранее не анонсировалась.

 
Теги: Минск
 
 
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Литва не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Организованная в Минске церемония инаугурации...
 
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