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Президент Литвы: церемония инаугурации не придает Лукашенко легитимности
23.09.2020 15:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Литва не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Организованная в Минске церемония инаугурации ничего в данной ситуации не изменит.
"Литва не признает Лукашенко законным главой Беларуси. Состоявшиеся 9 августа выборы в Беларуси не были свободными, честными и демократическими. Ни тайные, ни помпезные церемонии не опровергнут этого неоспоримого факта и не создадут иллюзию легитимности", - заявил президент Литвы.
"Мы высказываемся за новые демократические выборы президента с участием международных наблюдателей", - отметил Науседа, комментарий которого передал агентству BNS пресс-секретарь Антанас Бубнялис.
В Минске состоялась инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко. Она заранее не анонсировалась.
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Литва не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Организованная в Минске церемония инаугурации...
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