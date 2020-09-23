Президент Литвы: церемония инаугурации не придает Лукашенко легитимности

Источник материала: Ежедневник

Литва не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Организованная в Минске церемония инаугурации ничего в данной ситуации не изменит.

"Литва не признает Лукашенко законным главой Беларуси. Состоявшиеся 9 августа выборы в Беларуси не были свободными, честными и демократическими. Ни тайные, ни помпезные церемонии не опровергнут этого неоспоримого факта и не создадут иллюзию легитимности", - заявил президент Литвы.

"Мы высказываемся за новые демократические выборы президента с участием международных наблюдателей", - отметил Науседа, комментарий которого передал агентству BNS пресс-секретарь Антанас Бубнялис.

В Минске состоялась инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко. Она заранее не анонсировалась.