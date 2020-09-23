Белорусские военные принесли клятву на верность народу и президенту

Источник материала: Ежедневник

После церемонии инаугурации белорусские военнослужащие Лукашенко принесли клятву на верность народу и президенту.

Текст клятвы произнес министр обороны Виктор Хренин.

«Мы, военнослужащие воинских формирований Республики Беларусь, заверяем весь белорусский народ и вас, товарищ главнокомандующий, в том, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. Сегодня, в день вступления в должность президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить беларусскому народу и президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!» — сказал Хренин.

Лукашенко после этого обратился к военным и сказал, что «мы даем клятву на верность Родине в год 75-летия Великой Победы». Поэтому сегодня важно сберечь мир на своей земле.

«Оглядываясь назад, уже можно сказать, что мы вместе с вами предотвратили катастрофу, сорвали очередной гибридный революционный сценарий по расшатыванию основ белорусской государственности. Может быть кто-то из нас, людей в погонах, сегодня не понимает, что произошло. Но я уверен, буквально через малый промежуток времени все вы - стоящие передо мной - поймете, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны», - отметил он.

«Поймите, ребята, это не каждый белорус, к сожалению, сегодня понимает. Но очень скоро поймет. Это - наша работа. Мы должны были сделать эту работу. И мы ее сделали. Нас пробовали на прочность, пытались разжечь вражду и ненависть, разделить страну и посеять хаос. Не вышло и не выйдет!» - добавил Лукашенко.