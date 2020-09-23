ВКС России сбили собственный самолет на учениях

Источник материала: АФН

Истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области во вторник, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом во время учений.

Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, причина ЧП - это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном", - сказал собеседник агентства.

По данным Западного военного округа, 22 сентября самолет упал во время тренировочного полета, экипаж успел катапультироваться. По данным источника ТАСС, состояние летчиков удовлетворительное.

Истребитель упал в лесу в Вышневоловецком районе. "Самолет упал в лес, никаких разрушений не произошло. К нам никаких обращений, звонков об оказании помощи не поступало", - сказали в пресс-службе районной администрации.