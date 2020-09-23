На кредитном аукционе Нацбанка РБ средняя ставка снизилась на 264 базисных пункта

Источник материала: АФН

Национальный банк сегодня, 23 сентября, провел очередной кредитный аукцион на срок 7 дней.

«На аукцион поступило 58 заявок от 11 банков со ставками от 7,75% до 17,00% годовых на общую сумму 1540,80 млн. рублей. Принято решение предоставить банкам ресурсы в сумме 654,30 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 13,30% годовых, ставка отсечения составила 13,00% годовых», - говорится в сообщении Нацбанка.

По сравнению с аукционом прошлой недели средневзвешенная ставка снизилась 2,64 процентных пункта. При этом, спрос сократился до 1,541 млрд. рублей с 2,124 млрд. неделю назад. Снизился и объем предоставленных средств – с 1,2 млрд. до 654,3 млн. рублей.