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Двукратный чемпион мира по пятиборью Михаил Прокопенко ушел из Мингорисполкома
Источник материала: Партизан
Двукратный чемпион мира по пятиборью Михаил Прокопенко оставил должность начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома, которую занимал с 1 февраля 2019 года.
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Двукратный чемпион мира по пятиборью Михаил Прокопенко оставил должность начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома, которую занимал с 1 февраля 2019...
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