Посольство России: главам дипмиссий в Беларуси приглашения на инаугурацию не направлялись

"По нашим сведениям, главам аккредитованных в Беларуси дипломатических миссий, приглашения не направлялись. Не поступало оно и российскому послу", - сказал Маскалев.





Как сообщалось, инаугурация президента Александра Лукашенко состоялась в среду. На церемонию пригласили несколько сотен человек. В их числе были высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.