|
Посольство России: главам дипмиссий в Беларуси приглашения на инаугурацию не направлялись
Источник материала: Партизан
Белорусские власти не направляли приглашения на инаугурацию президента главам дипломатических миссий, в том числе и российскому послу Дмитрию Мезенцеву, сообщил агентству
"По нашим сведениям, главам аккредитованных в Беларуси дипломатических миссий, приглашения не направлялись. Не поступало оно и российскому послу", - сказал Маскалев.
Как сообщалось, инаугурация президента Александра Лукашенко состоялась в среду. На церемонию пригласили несколько сотен человек. В их числе были высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти не направляли приглашения на инаугурацию президента главам дипломатических миссий, в том числе и российскому послу Дмитрию Мезенцеву, сообщил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)