Причём секретность была такой, что даже намека на проведение торжественной процедуры в этот день не вышло за пределы узкого круга приглашённых на данное мероприятие.





Почему инаугурацию решено было проводить в режиме секретности? Что новый статус Лукашенко меняет как для белорусов, так и для международного сообщества? Каких действий сейчас следует ожидать от власти в отношении своих оппонентов и несогласных на улицах?





Еврорадио отвечает политический обозреватель Валерий Карбалевич. На эти и другие вопросы в прямом эфиреотвечает политический обозреватель







