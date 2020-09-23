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Карбалевич: "Тайная инаугурация" лишь подтвердила сомнительный статус Лукашенко
Источник материала: Партизан
Утром 23 сентября в режиме “жесточайшей” секретности Александр Лукашенко провёл инаугурацию.
Причём секретность была такой, что даже намека на проведение торжественной процедуры в этот день не вышло за пределы узкого круга приглашённых на данное мероприятие.
Почему инаугурацию решено было проводить в режиме секретности? Что новый статус Лукашенко меняет как для белорусов, так и для международного сообщества? Каких действий сейчас следует ожидать от власти в отношении своих оппонентов и несогласных на улицах?
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Утром 23 сентября в режиме “жесточайшей” секретности Александр Лукашенко провёл инаугурацию.
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