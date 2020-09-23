ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Hyundai выпустит юбилейную серию Solaris в честь десятилетия завода в Санкт-Петербурге

23.09.2020 15:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В честь десятилетнего юбилея завода Hyundai в Санкт-Петербурге, открытого 21 сентября 2010 года, компания анонсирует спецсерию седана Solaris (в Беларуси продается под именем Accent). Она так и называется — «10 лет».


Фото: Hyundai

Именно Solaris стал первым автомобилем, запущенным в массовое производство на российском предприятии Hyundai. Юбилейная версия, тираж которой ограничат тиражом в 4500 автомобилей, будет предложена на базе комплектаций Active Plus или Comfort с моторами 1.4 (100 л.с.) и 1.6 (123 л.с.), а также 6-ступенчатыми коробками («механика» или «автомат»). Все машины спецсерии получат эмблему «10 лет», использованную в экстерьере и интерьере.


Фото: Motor.ru

Юбилейный Solaris на базе комплектации Active Plus получит хромированную решетку радиатора, задние дисковые тормоза, регулировку руля по вылету, центральный задний подголовник, USB-разъем для задних пассажиров, полноразмерное запасное колесо и 15-дюймовые легкосплавные диски. Оснащение комплектации Comfort юбилейной спецсерии дополнят светодиодные дневные ходовые огни и фары со статичной подсветкой поворотов, передний парктроник и задние датчики парковки, датчик света, климат-контроль, центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине и коврики в салоне.


Фото: Motor.ru

Дату старта продаж и стоимость Solaris «10 лет» Hyundai объявит позже.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В честь десятилетнего юбилея завода Hyundai в Санкт-Петербурге, открытого 21 сентября 2010 года, компания анонсирует спецсерию седана Solaris. Она так и называется - «10 лет».
 
Новости дня
Новости разные
 
Байнет шутит: какие 80%, такая и инаугурация
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика