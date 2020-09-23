Hyundai выпустит юбилейную серию Solaris в честь десятилетия завода в Санкт-Петербурге

Источник материала: Tut.by

В честь десятилетнего юбилея завода Hyundai в Санкт-Петербурге, открытого 21 сентября 2010 года, компания анонсирует спецсерию седана Solaris (в Беларуси продается под именем Accent). Она так и называется — «10 лет».



Фото: Hyundai

Именно Solaris стал первым автомобилем, запущенным в массовое производство на российском предприятии Hyundai. Юбилейная версия, тираж которой ограничат тиражом в 4500 автомобилей, будет предложена на базе комплектаций Active Plus или Comfort с моторами 1.4 (100 л.с.) и 1.6 (123 л.с.), а также 6-ступенчатыми коробками («механика» или «автомат»). Все машины спецсерии получат эмблему «10 лет», использованную в экстерьере и интерьере.



Фото: Motor.ru

Юбилейный Solaris на базе комплектации Active Plus получит хромированную решетку радиатора, задние дисковые тормоза, регулировку руля по вылету, центральный задний подголовник, USB-разъем для задних пассажиров, полноразмерное запасное колесо и 15-дюймовые легкосплавные диски. Оснащение комплектации Comfort юбилейной спецсерии дополнят светодиодные дневные ходовые огни и фары со статичной подсветкой поворотов, передний парктроник и задние датчики парковки, датчик света, климат-контроль, центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине и коврики в салоне.



Фото: Motor.ru

Дату старта продаж и стоимость Solaris «10 лет» Hyundai объявит позже.