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В Беларуси больше не будут строить крупные районы вроде Каменной Горки

23.09.2020 15:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эпоха масштабной застройки территорий, примером которой является жилой район Каменная Горка, завершается. Об этом сообщили в Минстройархитектуры, пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Эпоха масштабной застройки территорий заканчивается, сообщила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей.

Теперь акцент намечено сделать на точечном планировании с проектированием дворовой инфраструктуры и комфортной среды: дворов без машин, зон для досуга и занятия спортом.

Также будут создавать благоприятную среду для велосипедистов. Разрабатываются новые требования, которые должны урегулировать барьеры для развития велосипедного транспорта, обустройства мест хранения.

По словам Ольги Верамей, в новую редакцию строительных норм «Планировка и застройка населенных пунктов» включили новый раздел о велосипедной инфраструктуре.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь акцент намечено сделать на точечном планировании с проектированием дворовой инфраструктуры и комфортной среды: дворов без машин, зон для досуга и занятия...
 
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