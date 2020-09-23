|
Байнет шутит: какие 80%, такая и инаугурация
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко сегодня вновь инаугурировал. Но если в предыдущие пять раз он делал это публично и даже в прямом эфире, то сегодня попытка легитимизации хотя бы в собственных глазах прошла
В соцсетях на этот тайный утренник отреагировали с присущим белорусам юмором.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня вновь инаугурировал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)