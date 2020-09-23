Байнет шутит: какие 80%, такая и инаугурация

Александр Лукашенко сегодня вновь инаугурировал. Но если в предыдущие пять раз он делал это публично и даже в прямом эфире, то сегодня попытка легитимизации хотя бы в собственных глазах прошла в режиме спецоперации .

В соцсетях на этот тайный утренник отреагировали с присущим белорусам юмором.

какие "80%", такая и "инаугурация" — Фагот Коровьев (@Lucius_J_Brutus) September 23, 2020